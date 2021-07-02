Американка полетит в космос с возрасте 82 лет

Миллиардер Джеймс Безос назвал имя четвертого пассажира космического корабля New Shepard, который отправится в суборбитальный полет 20 июля. Это 82-летняя Уолли Фанк.

Она известна тем, что в свое время стала первой женщиной – инспектором по безопасности полетов в Федеральном управлении гражданской авиации США, а также возглавляла инициативную группу активисток, которые хотели доказать, что женщинам в космосе тоже есть место.

Фанк уже прошла подготовку к полету, выполнив многочисленные тесты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.