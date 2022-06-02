Рогозин сообщил об использовании спутников "Роскосмоса" в интересах МО РФ

"Роскосмос" изготовит в 2022 году несколько спутников, полезных для ВС РФ, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Минцифры подключило российские школы к интернету по единому тарифу.

Во Всемирный день велосипеда можно будет арендовать байк в Москве за 400 рублей на 2 дня. Об этом сообщили в Дептрансе.