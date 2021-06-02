Российские космонавты Новицкий и Дубров работают в открытом космосе

У экипажа МКС в среду рабочий день проходит в открытом космосе. Олегу Новицкому и Петру Дуброву предстоит провести за бортом МКС почти 7 часов.

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Роскосмоса. По их подсчетам, это 48-й выход в открытый космос.

Задач у Новицкого и Дуброва несколько: нужно заменить одну из частей на модуле "Заря", провести несколько экспериментов, а также подготовить станцию к приему нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.