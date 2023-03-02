Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде

Ракета с пилотируемым кораблем Crew Dragon успешно стартовала к МКС с космодрома в американском штате Флорида. На борту корабля находятся космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Запуск произошел в 00:34 по местному времени. Федяев стал вторым российским космонавтом, который полетел на МКС на корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов РФ и США. В общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

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