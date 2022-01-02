Первый звездопад 2022 года пройдет в ночь с 2 на 3 января. Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета. Именно в это время наступит пик активности метеорного потока Квадрантиды.

Астрономы говорят, что можно будет увидеть до 120 "падающих звезд" в час. И погодные условия обещают быть подходящими: небо не затянут плотные тучи.

Метеорный поток получил название Квадрантиды в соответствии с радиантом. Так астрономы называют место, которое кажется источником метеоров. Раньше он носил название Стенного Квадранта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.