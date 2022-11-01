Новости часа: на МКС начали проводить новый эксперимент

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МКС начался эксперимент, который поможет создавать материалы из лунного грунта. Об этом сообщил космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин.

Кабмин РФ утвердил ежегодное проведение Российского винодельческого форума. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Lada запустила онлайн-витрину новых автомобилей. Об этом заявил "АвтоВАЗ".