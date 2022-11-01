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Новости

19:30

Общество

Новости часа: на МКС начали проводить новый эксперимент

Новости часа: на МКС начали проводить новый эксперимент

В Москве стартовал Восьмой географический диктант

Корабль "Прогресс" с оборудованием и новогодними подарками пристыковался к МКС

"The City. Идем": столичные выставки, связанные с наукой и инновациями

На МКС отправили новогодние подарки для российских космонавтов

Ученые РФ синтезировали из борщевика материал для натрий-ионных батарей

Названы средства, которые россияне использовали для наблюдения за солнечным затмением

Москвичи поделились фотографиями солнечного затмения

Солнечное затмение увидели жители Москвы 25 октября

Москвичам показали картину дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МКС начался эксперимент, который поможет создавать материалы из лунного грунта. Об этом сообщил космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин.

Кабмин РФ утвердил ежегодное проведение Российского винодельческого форума. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Lada запустила онлайн-витрину новых автомобилей. Об этом заявил "АвтоВАЗ".

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