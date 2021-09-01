"Интервью": Александр Панчин – об интересе москвичей к науке

Название: интервью

Гость: Александр Панчин

Ведущая: Елена Павлова

Для кого: для жителей столицы

Как изменился интерес москвичей к научным знаниям в пандемию коронавируса? Можно ли рассказать о новейших достижениях ученых самым доступным языком? И как развиваются площадки для школьников, мечтающих о вкладе в науку?

Об этом в программе "Интервью" рассказал старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН Александр Панчин.