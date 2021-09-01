Экипаж МКС приготовил пиццу на орбите. Рецептом поделился космонавт Олег Новицкий.

При готовке в невесомости без муки вокруг чисто, а все ингредиенты берут прямо из воздуха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.