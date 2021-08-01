Ученые из США на частные пожертвования запустили проект по поиску внеземных цивилизаций

Ученые из США будут целенаправленно искать НЛО и внеземные цивилизации. Астрофизики из Гарвардского университета представили свои новый проект под названием "Галилео".

Он будет работать исключительно на частные средства. Для этого уже удалось привлечь почти два миллиона долларов. Ученые заявили, что выработают совершенно новый подход к этому вопросу. И будут серьезно на самом высоком научном уровне проверять все имеющиеся данные, искать признаки инопланетных технологии и на Земле, и в космосе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

