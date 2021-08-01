Ученый предположил, что коронавирус мог появиться еще в 2013 году

Коронавирус мог появиться еще в 2013 году. Об этом заявил изобретатель формулы антисептика, швейцарский ученый Дидье Питте.

Он рассказал, что вирус, на 96% похожий на SARS-CoV-2, еще восемь лет назад спелеологи выявили в пещерах, расположенных в 1100 километрах от Уханя. Ученый предположил, что люди, работавшие там, могли тогда подхватить этот вирус. По словам Питте, на эту темы были написаны диссертации, но они исчезли, как и первый образец вируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

