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01 июля, 11:30

Наука

Новости регионов: на Байконуре установили ракету к юбилею миссии "Союз-Аполлон"

Новости регионов: на Байконуре установили ракету к юбилею миссии "Союз-Аполлон"

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На космодроме Байконур установили ракету-носитель "Союз" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-31". Запуск намечен на 3 июля. На ракете размещен символ к 50-летию советско-американской миссии "Союз-Аполлон".

Тем временем, самолет Ту-214 с импортозамещенными компонентами проходит сертификационные испытания – выполнено уже 40 полетов, из них 14 за последний месяц. Версия Ил-114-300 выполнила 116 полетов, этим летом ее оснастят новой противообледенительной системой, а осенью – интерьером пассажирского салона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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