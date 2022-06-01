Космический корабль "Прогресс МС-18" затопили в Тихом океане

Космический корабль "Прогресс МС-18" затоплен в Тихом океане. Об этом заявили в Роскосмосе.

Пассажиры просят ФАС проверить ж/д перевозчиков на обоснованность роста цен летних поездок.

"Аэроэкспрессы" в терминалы В и С Шереметьево запустили в Москве.

