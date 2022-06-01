Ракету с флагами республик Донбасса запустят с Байконура

Флаги республик Донбасса запустят в космос 3 июня. Ракету-носитель "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс" установили на стартовый стол Байконура.

На вторую ступень ракеты нанесена надпись: "Донбасс", а на головной обтекатель – флаги ДНР и ЛНР. На старт корабля пригласили детей из республик. Корабль должен доставить на МКС топливо, воду, продукты, а также 3D-принтер. Вес груза составляет примерно 2,5 тонны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

