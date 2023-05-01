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Наука

SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету Falcon Heavy с тремя спутниками на борту

SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету Falcon Heavy с тремя спутниками на борту

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SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету Falcon Heavy с тремя спутниками на борту. Спутник ViaSat весит больше 6 тонн и будет обеспечивать связью и доступом в интернет пользователей из Северной и Южной Америк, а также пассажиров авиалайнеров и кораблей.

Кроме этого, на борту находятся метеоспутник и аппарат дистанционного зондирования Земли. Ракету должны были запустить еще в субботу, однако старт отменили за минуту до запланированного времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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