SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету Falcon Heavy с тремя спутниками на борту. Спутник ViaSat весит больше 6 тонн и будет обеспечивать связью и доступом в интернет пользователей из Северной и Южной Америк, а также пассажиров авиалайнеров и кораблей.

Кроме этого, на борту находятся метеоспутник и аппарат дистанционного зондирования Земли. Ракету должны были запустить еще в субботу, однако старт отменили за минуту до запланированного времени.

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