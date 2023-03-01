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01 марта, 18:30

Наука

Голландский сейсмолог спрогнозировал землетрясения на Камчатке в марте

Голландский сейсмолог спрогнозировал землетрясения на Камчатке в марте

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Голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции, спрогнозировал серьезные колебания на Камчатке. По его данным, землетрясение магнитудой 8 может произойти в начале марта.

По словам специалиста, землетрясение может затронуть не только Камчатку, но и Курильские острова. Однако директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что в настоящее время сейсмологи не фиксируют надежных данных о толчках на Камчатке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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