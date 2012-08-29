На музей эротического искусства напали православные активисты

На музей эротического искусства на Старом Арбате напали православные активисты. Об этом на своей странице в facebook написал директор музея Александр Донской. По его словам, 6 человек ворвались в помещение. На записи с камер видеонаблюдения видно, что они принесли с собой кирпич. Его поставили и сказали, что это "первое предупреждение". Из-за угрозы жизни администратор музея покинула свое рабочее место. Александр Донской называет произошедшее "чудовищным инцидентом" и требует расследования случившегося.