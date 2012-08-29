Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа 2012, 16:10

На музей эротического искусства напали православные активисты

На музей эротического искусства напали православные активисты

"Утро": Столетие отмечает панорама "Бородинская битва"

"Перестройка": оживление скульптуры в парке "Музеон"

"План города": частные музеи Москвы

"Интервью": Зам гендиректора Третьяковки о планах музея

"Афиша": выставки, премьера фильма и новый альбом "Аквариума"

В Московском планетарии произошла давка

"Интервью": Директор музея Булгакова Валентина Дименко

"Москва в цифрах": ГМИИ им. А.С.Пушкина в цифрах

Пушкинский музей отмечает 100-летний юбилей

На музей эротического искусства на Старом Арбате напали православные активисты. Об этом на своей странице в facebook написал директор музея Александр Донской. По его словам, 6 человек ворвались в помещение. На записи с камер видеонаблюдения видно, что они принесли с собой кирпич. Его поставили и сказали, что это "первое предупреждение". Из-за угрозы жизни администратор музея покинула свое рабочее место. Александр Донской называет произошедшее "чудовищным инцидентом" и требует расследования случившегося.
музеи нападение Илья Федоровцев новости
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика