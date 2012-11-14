Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября 2012, 02:00

Мистические новости

Мистические новости

На календаре мистическая дата - пятница, 13-е

"Топ-7": Мистические места в Москве

В новом выпуске мистических новостей вы узнаете о самых таинственных и мистических предметах, которые когда-либо выставлялись на продажу. Так, на днях на аукцион был выставлен стол, за которым Брэм Стокер написал роман "Дракула". А на торгах eBay продали субмарину, которая участвовала во Второй мировой войне. На одном из популярных интернет-аукционов в Красноярске также появился необычный лот - места в бункере в самом центре города. Организаторы проекта обещают, что в этих подземных убежищах можно уцелеть во время природных катаклизм, которые повлекут за собой конец света.

Подробности расскажут ведущие телеканала "Москва. Доверие" Дмитрий Хаустов и Кристина Аристова.
мистика Дмитрий Хаустов новости Алексей Сканави Кристина Аристова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика