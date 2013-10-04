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04 октября 2013, 12:32

Судьбой мигрантов в России заинтересовались в ООН

Судьбой мигрантов в России заинтересовались в ООН

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Судьбой мигрантов в России заинтересовались в ООН. Беспокойство вызвали высказывания российских политиков об ограничении доступа иностранных рабочих в национальную экономику.

Президент Владимир Путин предложил правительству и законодателям подумать, в каких видах деятельности иностранцев можно заменить россиянами. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая высказалась за возвращение нулевой квоты по мигрантам в сфере торговли. Сейчас она составляет 25%. Депутат Михаил Старшинов выступил с инициативой введения трудовых виз для мигрантов.

В свою очередь, глава ФМС Константин Ромодановский заверил участников форума ООН, что Россия полностью выполняет свои обязательства по защите мигрантов и сокращению лиц без гражданства. Сейчас их число на территории страны составляет около 11 миллионов человек.
мигранты новости ООН Федор Баландин Ирина Яровая
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