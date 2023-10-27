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27 октября, 21:00

Экономика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Новости часа: в ТиНАО обустроили новые места для прогулок и активного отдыха

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Певица Zivert выступила в московском метро

Сергей Собянин: первый участок Троицкой линии метро введут в 2024 году

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Мэр Москвы: утвердили планировку участка метро от "Кедровой" до "Троицка"

Около 40 новых станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Подготовлен проект первого этапа продления синей линии метро в Гольянове

Планировка Троицкой линии метро полностью утверждена. Ее открытия ждут больше 300 тысяч москвичей. Строительные работы уже идут.

Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта. Теперь она составляет 15% годовых.

Москвичи стали чаще пользоваться перехватывающими парковками. В этом году водители оставили свои машины на стоянках у метро почти 1,5 миллиона раз.

В Минсельхозе нашли решение проблемы с ростом цен на яйца и куриное мясо. Там предлагают ограничить экспорт этих продуктов на полгода.

За полгода почти 240 тысяч пассажиров перевезли теплоходы между Северным речным вокзалом и причалами Химки и Захарково. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля "Человек-Амфибия". Музыку для постановки записали с симфоническим оркестром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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