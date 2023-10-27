Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Планировка Троицкой линии метро полностью утверждена. Ее открытия ждут больше 300 тысяч москвичей. Строительные работы уже идут.

Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта. Теперь она составляет 15% годовых.

Москвичи стали чаще пользоваться перехватывающими парковками. В этом году водители оставили свои машины на стоянках у метро почти 1,5 миллиона раз.

В Минсельхозе нашли решение проблемы с ростом цен на яйца и куриное мясо. Там предлагают ограничить экспорт этих продуктов на полгода.

За полгода почти 240 тысяч пассажиров перевезли теплоходы между Северным речным вокзалом и причалами Химки и Захарково. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля "Человек-Амфибия". Музыку для постановки записали с симфоническим оркестром.

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