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25 октября 2016, 08:45

Город

Спасатели провели учения в столичном метро

Спасатели провели учения в столичном метро

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В ночь на вторник на станции метро "Войковская" собрались все экстренные службы города. Спасателям пришлось ликвидировать пожар в поезде – правда, тревога была учебной.

Подразделения МЧС, бригады "скорой" и службы метрополитена отрабатывали взаимодействие в кризисной ситуации под землей. По легенде, помимо тушения пожара, им предстояло эвакуировать пассажиров со станции. Некоторых пришлось поднимать на носилках. Учения проходили в условиях сильного задымления, но это не помешало успешно завершить операцию – в итоге всех спасли. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
метро безопасность спасатели новости Иван Лозовой Евгения Мирошкина
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