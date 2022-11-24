Владельцы годового тарифа "Тройки" смогут приостанавливать действие проездного на 14 дней

Опция заморозки появится в годовом тарифе карты "Тройка". Если пассажир купит билет на год, у него будет возможность приостановить действие "Тройки" на 14 дней.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что новая опция вводится по просьбам пассажиров и начнет работать летом 2023 года. Она будет добавлена в приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.