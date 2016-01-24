24 января закрыты 11 станций метро

Сегодня закрыты вестибюли 11 станций столичной подземки, сообщает телеканал "Москва 24".

До понедельника не работают фойе на станциях "Свиблово", "Марксистская" , "Отрадное" и "Крестьянская застава". Также не принимают пассажиров вестибюли "Крылатской" и "Планерной". Будет идти ремонт и на станциях "Беговая", "Тульская", "Серпуховская" и "Цветной бульвар".

Напомним, до 1 февраля нельзя попасть в метро через вестибюли станций "Варшавская" и "Пролетарская". Почти до конца года, до 30 декабря на ремонт закрыт один из выходов "Полежаевской".