31 декабря 2024, 14:15Новости
Собянин сообщил об открытии трех пешеходных переходов в Москве
Несколько новых пешеходных переходов появились в разных районах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Один из них соединил Тимирязевский и Бутырский районы, которые разделены железнодорожными путями. Переход обеспечит безопасное движение через МЦД-1 и между остановками на Дмитровском шоссе. Надземные переходы появились в составе трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.