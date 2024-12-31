Собянин сообщил об открытии трех пешеходных переходов в Москве

Несколько новых пешеходных переходов появились в разных районах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Один из них соединил Тимирязевский и Бутырский районы, которые разделены железнодорожными путями. Переход обеспечит безопасное движение через МЦД-1 и между остановками на Дмитровском шоссе. Надземные переходы появились в составе трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

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