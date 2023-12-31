Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2023, 09:15

Город

Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Новости часа: службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство

Новости часа: Москва выделила бригаду врачей для помощи раненым в Белгороде

Москва выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим в Белгороде – Собянин

Новости часа: Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде

Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Новости часа: службы горхозяйства Москвы перевели на круглосуточное дежурство

Службы горхозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним выходным – Собянин

Новости часа: завершилось голосование за любимые павильоны ВДНХ

Все городские службы дежурят в столице круглосуточно, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Необходимое количество специальной техники уже подготовили, чтобы вовремя убирать снег на новогодних каникулах.

На особо опасных участках дорог и на МКАД круглосуточно дежурит 41 тягач. Для быстрого устранения нештатных ситуаций оснастили аварийные бригады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика