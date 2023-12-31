Собянин перевел коммунальные службы на круглосуточное дежурство к праздникам

Все городские службы дежурят в столице круглосуточно, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Необходимое количество специальной техники уже подготовили, чтобы вовремя убирать снег на новогодних каникулах.

На особо опасных участках дорог и на МКАД круглосуточно дежурит 41 тягач. Для быстрого устранения нештатных ситуаций оснастили аварийные бригады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.