Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 18:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл модернизированный сурдологический центр

Сергей Собянин открыл модернизированный сурдологический центр

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

Собянин: завершен еще один этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: несколько крупных объектов благоустроили в этом году на западе Москвы

Сергей Собянин поздравил сотрудников ФНС с 35-летием создания налоговых органов

Собянин: первый в России беспилотный трамвай перевез более 26 тыс пассажиров

Собянин: Москва – мировой лидер по вовлечению жителей в жизнь города

Мэр Москвы: завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Москва продолжает развивать медицину будущего. Сергей Собянин открыл уникальный сурдологический центр для взрослых и детей на территории института имени Л. И. Свержевского. Он объединил ранее разрозненные центры из Гагаринского и Хорошёвского районов.

Как отметил мэр, площадь нового семиэтажного корпуса выросла в три раза по сравнению с прежними помещениями. Медицинский центр оснащен самым современным оборудованием мирового уровня. Здесь пациенты могут пройти полный цикл слухопротезирования – от диагностики до настройки и коррекции слуховых аппаратов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика