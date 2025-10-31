Сергей Собянин открыл модернизированный сурдологический центр

Москва продолжает развивать медицину будущего. Сергей Собянин открыл уникальный сурдологический центр для взрослых и детей на территории института имени Л. И. Свержевского. Он объединил ранее разрозненные центры из Гагаринского и Хорошёвского районов.

Как отметил мэр, площадь нового семиэтажного корпуса выросла в три раза по сравнению с прежними помещениями. Медицинский центр оснащен самым современным оборудованием мирового уровня. Здесь пациенты могут пройти полный цикл слухопротезирования – от диагностики до настройки и коррекции слуховых аппаратов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.