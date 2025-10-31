Собянин: несколько крупных объектов благоустроили в этом году на западе Москвы

Несколько крупных проектов благоустройства реализовали на западе Москвы в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, в Можайском районе, например, преобразилась территория у Беловежского пруда. Теперь там появился спортзал под открытым небом для любителей физкультуры. Также в порядок привели все зоны отдыха для взрослых и детей.

