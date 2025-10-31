Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 10:30

Мэр Москвы

Собянин: несколько крупных объектов благоустроили в этом году на западе Москвы

Собянин: несколько крупных объектов благоустроили в этом году на западе Москвы

Сергей Собянин поздравил сотрудников ФНС с 35-летием создания налоговых органов

Собянин: первый в России беспилотный трамвай перевез более 26 тыс пассажиров

Собянин: Москва – мировой лидер по вовлечению жителей в жизнь города

Мэр Москвы: завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Собянин: первый в России беспилотный трамвай перевез более 26 тыс пассажиров

Собянин вручил награды москвичам в преддверии Дня народного единства

Сергей Собянин поздравил учителя школы № 1352 Нину Иванову с 90-летием

Несколько крупных проектов благоустройства реализовали на западе Москвы в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, в Можайском районе, например, преобразилась территория у Беловежского пруда. Теперь там появился спортзал под открытым небом для любителей физкультуры. Также в порядок привели все зоны отдыха для взрослых и детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика