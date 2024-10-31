Новости часа: строительство флагманского центра больницы Буянова завершится в декабре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство флагманского центра больницы имени Буянова завершится в декабре, рассказал Сергей Собянин.

Ночью и днем 1 ноября ожидается дождь со снегом и сильный ветер. Это информация от главного управления МЧС РФ по Москве.

Выставка "ВДНХ: Город мечты. 85 лет главному месту событий" продлена до 12 января 2025 года, уточнила пресс-служба.

