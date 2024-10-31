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Новости

31 октября, 22:30

Новости

Новости часа: строительство флагманского центра больницы Буянова завершится в декабре

Новости часа: строительство флагманского центра больницы Буянова завершится в декабре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 октября

Новости часа: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Новости часа: строительство флагманского медцентра в Царицыне завершится в декабре

Собянин наградил выдающихся москвичей за вклад в развитие города и страны

Сергей Собянин рассказал, как Москонцерт поддерживает участников СВО

Собянин: строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре

Собянин: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Новости часа: столичные бизнесмены оформили льготные кредиты на сумму более 600 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство флагманского центра больницы имени Буянова завершится в декабре, рассказал Сергей Собянин.

Ночью и днем 1 ноября ожидается дождь со снегом и сильный ветер. Это информация от главного управления МЧС РФ по Москве.

Выставка "ВДНХ: Город мечты. 85 лет главному месту событий" продлена до 12 января 2025 года, уточнила пресс-служба.

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