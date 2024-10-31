Новости часа: строительство флагманского медцентра в Царицыне завершится в декабре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные строительные работы во флагмане ГБК имени Буянова завершат в декабре. Об этом заявил Сергей Собянин.

Московские школьники получили доступ к лабораториям для разработки научных проектов, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, сильный ветер и снег ожидаются в Москве в предстоящие праздники.