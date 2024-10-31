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Новости

31 октября, 18:30

Новости

Новости часа: строительство флагманского медцентра в Царицыне завершится в декабре

Новости часа: строительство флагманского медцентра в Царицыне завершится в декабре

Собянин наградил выдающихся москвичей за вклад в развитие города и страны

Сергей Собянин рассказал, как Москонцерт поддерживает участников СВО

Собянин: строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре

Собянин: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Новости часа: столичные бизнесмены оформили льготные кредиты на сумму более 600 млн рублей

Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры Москвы

Новости часа: новые дороги в ТиНАО улучшат транспортную доступность для жителей Коммунарки

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные строительные работы во флагмане ГБК имени Буянова завершат в декабре. Об этом заявил Сергей Собянин.

Московские школьники получили доступ к лабораториям для разработки научных проектов, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, сильный ветер и снег ожидаются в Москве в предстоящие праздники.

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