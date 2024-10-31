Собянин: строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре

Основные работы по строительству флагманского центра на базе больницы имени Буянова планируют завершить уже в декабре. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Сейчас ведутся пусконаладочные и отделочные работы. Специалисты проверяют системы вентиляции и дымоудаления.

Как отметил мэр, центр для оказания экстренной помощи сможет принимать до двухсот пациентов в сутки.

Во флагманском центре будут работать диагностическое отделение и блок лучевой диагностики, экстренный оперблок с реанимацией и малые операционные. Перейти в действующий корпус больницы пациенты смогут по надземному пешеходному переходу.

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