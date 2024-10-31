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31 октября, 08:45

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Собянин: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Собянин: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

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Артисты "Москонцерта" провели свыше 870 выступлений в приграничных регионах страны, на новых территориях и в зоне спецоперации. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Артисты воодушевляют бойцов в воинских частях, блиндажах и госпиталях по всей линии фронта. Они не только выступают с песнями, но и привозят новости от родных. Также артисты раздают гуманитарную помощь, особенно в Курской и Белгородской области. Для детей там проводят мастер-классы по актерскому мастерству, а для взрослых – полноценные концерты.

В новых регионах зрителям показывают театрализованные представления, проводят для молодежи просветительские мероприятия и рассказывают о возможностях, которые предоставляет Москва. Кроме того, "Москонцерт" постоянно приглашает на мероприятия в столице военнослужащих и членов их семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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