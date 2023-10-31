Сергей Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

В Москве для участников специальной военной операции работает отдельная поликлиника. Ее 31 октября посетил Сергей Собянин.

Центр амбулаторной медицинской помощи открыли на базе госпиталя для ветеранов войн № 3. Его главное отличие – все врачи и необходимое оборудование сосредоточены в одном месте. Это ускоряет процесс обследования и реабилитации пациентов.

Подробнее о работе центра – в эфире телеканала Москва 24.