Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 22:15

Город

Сергей Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Сергей Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: Собянин рассказал о создании современных жилых кварталов в двух районах

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин рассказал о создании рабочих мест и современных кварталов в двух районах

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

Новости часа: в Москве отреставрировано более 2 тыс объектов культурного наследия

В Москве для участников специальной военной операции работает отдельная поликлиника. Ее 31 октября посетил Сергей Собянин.

Центр амбулаторной медицинской помощи открыли на базе госпиталя для ветеранов войн № 3. Его главное отличие – все врачи и необходимое оборудование сосредоточены в одном месте. Это ускоряет процесс обследования и реабилитации пациентов.

Подробнее о работе центра – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАнастасия НалетоваМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика