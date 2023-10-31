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Новости

31 октября, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин рассказал о создании рабочих мест и современных кварталов в двух районах

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

Новости часа: в Москве отреставрировано более 2 тыс объектов культурного наследия

Собянин: более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Особое внимание в Центре для участников СВО уделяют психологической помощи и реабилитации. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения центра.

За полтора месяца по проспекту Багратиона проехал один миллион автомобилей. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Ночь на 1 ноября в Москве может стать самой теплой в истории. Это данные синоптиков.

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