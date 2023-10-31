Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Особое внимание в Центре для участников СВО уделяют психологической помощи и реабилитации. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения центра.

За полтора месяца по проспекту Багратиона проехал один миллион автомобилей. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Ночь на 1 ноября в Москве может стать самой теплой в истории. Это данные синоптиков.