Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Центре амбулаторной медицинской помощи участникам СВО с каждым пациентом работает команда врачей. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения центра.

С 1 ноября МАДИ усилит патрулирование на трех столичных улицах по просьбе местных жителей. Это данные Дептранса.

Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон 1 ноября. Об этом заявили в пресс-службе усадьбы.