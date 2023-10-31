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Новости

31 октября, 15:45

Общество

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Новости часа: более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

Новости часа: в Москве отреставрировано более 2 тыс объектов культурного наследия

Собянин: более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Центре амбулаторной медицинской помощи участникам СВО с каждым пациентом работает команда врачей. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения центра.

С 1 ноября МАДИ усилит патрулирование на трех столичных улицах по просьбе местных жителей. Это данные Дептранса.

Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон 1 ноября. Об этом заявили в пресс-службе усадьбы.

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