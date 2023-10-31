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Новости

31 октября, 14:30

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Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

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Центр амбулаторной медицинской помощи работает в Москве для участников специальной военной операции. Как рассказал Сергей Собянин, новая поликлиника была открыта на базе госпиталя для ветеранов войн № 3.

В центре с пациентом работает команда врачей – это терапевты, офтальмологи, хирурги, неврологи, кардиологи, нейрохирурги, травматологи и другие специалисты. Все зависит от состояния здоровья пациента и медицинских показаний.

В распоряжении врачей теперь самая современная медицинская техника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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