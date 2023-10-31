Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 09:45

Город

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Сергей Собянин: 4 ноября на ВДНХ откроется выставка-форум "Россия"

Собянин: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Городской квартал построят на территории бывшего завода "МиГ" в Москве – Собянин

Новости часа: парковка на улицах Москвы будет бесплатной 4 и 6 ноября

Новости часа: Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог

Новости часа: благоустройство парка Яуза в Москве выполнено почти на 90%

Новости часа: треть месячной нормы осадков выпала в Москве с 27 октября

"Мой район. Навигатор": утверждена планировка финишного участка Троицкой линии метро

Достроить электродепо "Столбово" планируют в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ на объекте.

Это электродепо будет обслуживать поезда двух линий – Троицкой и Сокольнической, а также станет одним из крупнейших депо столичного метро. Общая площадь всех строений превысит 100 тысяч квадратных метров.

На территории будет 38 зданий, в том числе корпус для ремонта, мотодепо, диагностический пост и мойка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородметровидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика