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31 октября, 08:45

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Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

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Сергей Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог

Более 4 тысяч взрослых деревьев высадят вдоль 12 магистралей Москвы в 2023 году. О том, как идут работы по озеленению главных дорог, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Известно, что посадят липы, вязы, декоративные яблони и клены. В этом году больше всего деревьев высадят на Рублевском и Можайском шоссе, а также Нахимовском, Севастопольском и Волгоградском проспектах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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