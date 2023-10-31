Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 07:45

Город

Сергей Собянин: 4 ноября на ВДНХ откроется выставка-форум "Россия"

Сергей Собянин: 4 ноября на ВДНХ откроется выставка-форум "Россия"

Собянин: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Городской квартал построят на территории бывшего завода "МиГ" в Москве – Собянин

Новости часа: парковка на улицах Москвы будет бесплатной 4 и 6 ноября

Новости часа: Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог

Новости часа: благоустройство парка Яуза в Москве выполнено почти на 90%

Новости часа: треть месячной нормы осадков выпала в Москве с 27 октября

"Мой район. Навигатор": утверждена планировка финишного участка Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог

Новости часа: городская парковка в Москве 4 и 6 ноября будет бесплатной

Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ в субботу, 4 ноября. Регионы представят свои достижения в науке, культуре и промышленности. Чем удивит Москва, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Интерактивная экспозиция покажет, как с каждым годом столица становится комфортнее и безопаснее. А цифровое шоу продемонстрирует, как город превращался в мегаполис. На выставке познакомят с тенденциями, которые Москва задает в экологии и здравоохранении. Посетители также узнают, как построить 109 новых станций метро за десять лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвыставкивидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика