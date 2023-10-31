Сергей Собянин: 4 ноября на ВДНХ откроется выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ в субботу, 4 ноября. Регионы представят свои достижения в науке, культуре и промышленности. Чем удивит Москва, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Интерактивная экспозиция покажет, как с каждым годом столица становится комфортнее и безопаснее. А цифровое шоу продемонстрирует, как город превращался в мегаполис. На выставке познакомят с тенденциями, которые Москва задает в экологии и здравоохранении. Посетители также узнают, как построить 109 новых станций метро за десять лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.