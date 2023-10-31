31 октября, 07:30Город
Собянин: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%
Благоустройство парка "Яуза" завершили примерно на 90%. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.
В 2023 году работы проводят на участках вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Кроме того, выполнили первый этап благоустройства части парка в пойме реки Чермянка вдоль Сельскохозяйственной улицы. Также специалисты привели в порядок парк "Ростокинский акведук" вдоль Яузы и проезда Кадомцева.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.