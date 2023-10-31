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31 октября, 07:30

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Собянин: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Собянин: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

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Благоустройство парка "Яуза" завершили примерно на 90%. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

В 2023 году работы проводят на участках вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Кроме того, выполнили первый этап благоустройства части парка в пойме реки Чермянка вдоль Сельскохозяйственной улицы. Также специалисты привели в порядок парк "Ростокинский акведук" вдоль Яузы и проезда Кадомцева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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