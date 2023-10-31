Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 07:15

Город

Городской квартал построят на территории бывшего завода "МиГ" в Москве – Собянин

Городской квартал построят на территории бывшего завода "МиГ" в Москве – Собянин

Новости часа: парковка на улицах Москвы будет бесплатной 4 и 6 ноября

Новости часа: Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог

Новости часа: благоустройство парка Яуза в Москве выполнено почти на 90%

Новости часа: треть месячной нормы осадков выпала в Москве с 27 октября

"Мой район. Навигатор": утверждена планировка финишного участка Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог

Новости часа: городская парковка в Москве 4 и 6 ноября будет бесплатной

Собянин: парковка в Москве в День народного единства будет бесплатной

Новости часа: благоустройство столичного парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Еще один крупный жилой квартал скоро появится в Москве. Его построят на месте бывшего завода "МиГ" в Беговом районе. О строительстве современного городского квартала, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Бывший завод "МиГ" станет одним из самых крупных проектов комплексного развития территорий в столице. Там будут дома по программе реновации, детские сады, школы, поликлиники, спорткомплексы, магазины, офисы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика