Городской квартал построят на территории бывшего завода "МиГ" в Москве – Собянин

Еще один крупный жилой квартал скоро появится в Москве. Его построят на месте бывшего завода "МиГ" в Беговом районе. О строительстве современного городского квартала, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Бывший завод "МиГ" станет одним из самых крупных проектов комплексного развития территорий в столице. Там будут дома по программе реновации, детские сады, школы, поликлиники, спорткомплексы, магазины, офисы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.