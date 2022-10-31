Собянин заявил, что Каховская линия метро скоро полностью войдет в состав БКЛ

Сергей Собянин сообщил, что Каховская линия метро скоро полностью войдет в состав Большой кольцевой линии. До конца этого года планируют завершить работы на станциях "Варшавская" и "Каширская".

Платформу "Каховская" уже реконструировали. После того, как линия станет частью БКЛ, интервал движения поездов сократится, а пассажиры смогут без пересадок ездить в десятки районов, экономя массу времени в дороге. Так, путь от "Каширской" до "Университета" станет короче почти в два раза.

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