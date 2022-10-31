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Транспорт

Основные работы по реконструкции станции метро "Каширская" сделают до конца года – Собянин

Основные работы по реконструкции станции метро "Каширская" сделают до конца года – Собянин

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Сергей Собянин заявил, что основные работы по реконструкции станции метро "Каширская" завершат до конца года. Платформа будет интегрирована в состав БКЛ, как и вся Каховская линия.

После того, как линия станет частью Большого кольца, интервал движения будет сокращен в несколько раз, а пассажиры получат возможность без пересадки добираться в десятки районов города.

Например, время поездки от "Каширской" до станции "Университет" сократится с 41 до 22 минут. Кроме того, будет снижена нагрузка на Кольцевую линию и центральные участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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