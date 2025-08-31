В Москве в четвертый раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

В Москве в четвертый раз состоится выставка "ПРОреставрацию". Мероприятие пройдет с 4 по 7 декабря, рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Экспозиции расположат в историческом здании типографии Ивана Сытина. Они будет посвящены импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях.

На выставку соберутся поставщики, проектные институты, производственные компании, учебные заведения и музеи.

