Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 11:15

Мэр Москвы

В Москве в четвертый раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

В Москве в четвертый раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

В Москве планируют построить 125 новых открытых бассейнов

Сергей Собянин: парки столицы этим летом посетили около 89 млн раз

"Новости дня": технопарк появился на Новомосковской улице в Москве

Собянин: "Марафон добрых дел" пройдет в Москве в сентябре

Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Собянин: в День знаний 34 новых школы и детских сада примут учеников

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лухмановская"

Собянин: 1 сентября в Коммунарке откроется новый учебный комплекс

В Москве в четвертый раз состоится выставка "ПРОреставрацию". Мероприятие пройдет с 4 по 7 декабря, рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Экспозиции расположат в историческом здании типографии Ивана Сытина. Они будет посвящены импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях.

На выставку соберутся поставщики, проектные институты, производственные компании, учебные заведения и музеи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика