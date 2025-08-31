31 августа, 11:15Мэр Москвы
В Москве в четвертый раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"
В Москве в четвертый раз состоится выставка "ПРОреставрацию". Мероприятие пройдет с 4 по 7 декабря, рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.
Экспозиции расположат в историческом здании типографии Ивана Сытина. Они будет посвящены импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях.
На выставку соберутся поставщики, проектные институты, производственные компании, учебные заведения и музеи.
