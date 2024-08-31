В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по транскатетерной установке усовершенствованного протеза клапана легочной артерии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Такой клапан ставят подросткам, которым в младенчестве была выполнена коррекция ряда врожденных пороков сердца. По мере роста ребенка отсутствие легочного клапана приводит к развитию сердечной недостаточности, что требует выполнения повторной операции. Новый клапан имеет более широкий спектр применения и может очень точно встроиться в артерию и восстановить функцию легочного клапана.