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31 августа, 12:15

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В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию

В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию

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В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по транскатетерной установке усовершенствованного протеза клапана легочной артерии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Такой клапан ставят подросткам, которым в младенчестве была выполнена коррекция ряда врожденных пороков сердца. По мере роста ребенка отсутствие легочного клапана приводит к развитию сердечной недостаточности, что требует выполнения повторной операции. Новый клапан имеет более широкий спектр применения и может очень точно встроиться в артерию и восстановить функцию легочного клапана.

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