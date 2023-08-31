31 августа, 22:30Новости
Собянин отметил труд коммунальщиков Москвы по восстановлению Донецка и Луганска
В Москве подвели итоги программы развития городской среды в 2023 году. Мероприятия прошло в День работников комплекса городского хозяйства.
Перед московскими сотрудниками выступил Сергей Собянин. Мэр отметил, что благодаря их профессионализму в этом году удалось выполнить большую работу по благоустройству города. Он также отметил труд столичных коммунальщиков по восстановлению Донецка и Луганска.
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