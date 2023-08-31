Собянин объявил об открытии еще 14 обновленных городских поликлиник

В Москве после капитального ремонта открылись еще 14 поликлиник. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин,

Они обслуживают в общей сложности более 415 тысяч детей и взрослых и работают по новому московскому стандарту. По словам мэра, теперь это современные здания с удобной навигацией и комфортными условиями для посетителей и специалистов. При этом медоборудование в них заменили на 100%.

Все это, как отметил Сергей Собянин, даст больше возможностей для диагностики, а еще повысит качество и доступность медпомощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.