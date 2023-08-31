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Новости

31 августа, 18:30

Новости

Собянин сообщил о завершении реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Собянин сообщил о завершении реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

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Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации

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Дворец пионеров на Воробьевых горах полностью отреставрирован. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра комплексного благоустройства прилегающей к зданию территории.

Архитектурный ансамбль состоит из семи корпусов. Здесь есть планетарий, обсерватория, концертные залы. Все это теперь будет служить развитию и образованию детей.

Когда заработают кружки? И где можно записаться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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