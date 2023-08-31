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31 августа, 17:30

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Собянин: Главархив Москвы научит школьников исследовать исторические документы

Собянин: Главархив Москвы научит школьников исследовать исторические документы

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Главархив Москвы научит школьников и студентов колледжей работать с уникальными документами. О том, что новый проект запустят уже в сентябре, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ребята будут исследовать личные дела известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета, где учились поэт и дипломат Федор Тютчев и режиссер Евгений Вахтангов. Итогом работы школьников и студентов станут видеоролики о выдающихся соотечественниках.

Отобранные учениками материалы рассмотрит экспертная комиссия Главархива. Часть включат в государственный реестр уникальных документов архивного фонда Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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