Новости часа: Главархив Москвы научит школьников исследовать исторические документы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Главархиве Москвы школьников и студентов колледжей научат работать с уникальными документами. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Полностью обновить поезда на МЦД-3 планируют до конца 2024 года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В Москве запустят эксперимент для отстающих школьников по подготовке к экзаменам. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.