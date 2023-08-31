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Новости

31 августа, 17:15

Общество

Новости часа: Главархив Москвы научит школьников исследовать исторические документы

Новости часа: Главархив Москвы научит школьников исследовать исторические документы

Собянин: предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Новости часа: в обновленном Дворце пионеров на Воробьевых горах откроют технопарк

Новости часа: Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

Собянин: летевший в столицу БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации

Новости часа: 167 территорий образовательных учреждений обновили в Москве в 2023 году

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Новости часа: Собянин утвердил программу мероприятий ко Дню города 9–10 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Главархиве Москвы школьников и студентов колледжей научат работать с уникальными документами. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Полностью обновить поезда на МЦД-3 планируют до конца 2024 года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В Москве запустят эксперимент для отстающих школьников по подготовке к экзаменам. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

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