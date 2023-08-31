Новости часа: в обновленном Дворце пионеров на Воробьевых горах откроют технопарк

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В обновленном Дворце пионеров на Воробьевых горах откроют технопарк, робокласс и многое другое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Специалисты закончили разработку дизайна обновленного поезда метро "Москва-2020". Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Астры, георгины и гладиолусы чаще всего покупают москвичи к 1 сентября. Об этом сообщили флористы.