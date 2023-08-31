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Новости

31 августа, 16:00

Общество

Новости часа: в обновленном Дворце пионеров на Воробьевых горах откроют технопарк

Новости часа: в обновленном Дворце пионеров на Воробьевых горах откроют технопарк

Новости часа: Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

Собянин: летевший в столицу БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации

Новости часа: 167 территорий образовательных учреждений обновили в Москве в 2023 году

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Новости часа: Собянин утвердил программу мероприятий ко Дню города 9–10 сентября

Новости часа: Собянин утвердил план мероприятий в рамках празднования Дня города

Собянин: на месте уничтожения летевшего к Москве БПЛА работают экстренные службы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В обновленном Дворце пионеров на Воробьевых горах откроют технопарк, робокласс и многое другое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Специалисты закончили разработку дизайна обновленного поезда метро "Москва-2020". Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Астры, георгины и гладиолусы чаще всего покупают москвичи к 1 сентября. Об этом сообщили флористы.

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