31 августа, 15:30Общество
Новости часа: Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации. Мэр столицы отметил, что специалисты провели огромную работу за 8 месяцев.
Сеть наземного транспорта в ТиНАО увеличилась на 83% с 2012 года. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.
Школьные линейки в Москве пройдут при температуре около 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.