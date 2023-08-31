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Новости

31 августа, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

Новости часа: Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

Собянин: летевший в столицу БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации

Новости часа: 167 территорий образовательных учреждений обновили в Москве в 2023 году

Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Новости часа: Собянин утвердил программу мероприятий ко Дню города 9–10 сентября

Новости часа: Собянин утвердил план мероприятий в рамках празднования Дня города

Собянин: на месте уничтожения летевшего к Москве БПЛА работают экстренные службы

Собянин: в День города на городских площадках по всей Москве пройдет более 150 мероприятий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации. Мэр столицы отметил, что специалисты провели огромную работу за 8 месяцев.

Сеть наземного транспорта в ТиНАО увеличилась на 83% с 2012 года. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Школьные линейки в Москве пройдут при температуре около 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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